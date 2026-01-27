ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Оцелял от пожара в Кочани пред съда: Лежах със зат...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22169715 www.24chasa.bg

КМГ: Постоянният представител на Китай в ООН Фу Цун разкритикува САЩ за поведението им в Южнокитайско море

2064
Сградата на ООН в Ню Йорк. Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

По време на вчерашната открита дискусия в Съвета за сигурност на ООН, посветена на върховенството на международното право, постоянният представител на Китай в организацията Фу Цун отхвърли твърденията на американския представител, че Пекин има „експанзионистични незаконни претенции" в Южнокитайско море, съобщава КМГ.

Фу Цун заяви, че Китай притежава безспорен суверенитет над островите в Южнокитайско море и прилежащите им води и има суверенни права и юрисдикция върху съответните морски райони. Той подчерта, че Съединените щати не са страна по Конвенцията на ООН по морско право и още по-малко имат право да играят ролята на „съдия" по нея и да поучават други държави.

„Американската страна навсякъде сее раздори, освен това разполага в района на Южнокитайско море настъпателни оръжия, включително наземно базирани ракети със среден обсег, а под претекст, че осигурява „свобода на корабоплаването" често изпраща военни кораби и самолети за военни разузнавателни действия и учения. Очевидно е кой всъщност упражнява натиск и се държи хегемонистично в Южнокитайско море", каза Фу Цун.

Сградата на ООН в Ню Йорк. Снимка: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валери Божинов: Първата ми среща със Стоичков беше подарък за 18-ия ми рожден ден (Видео)