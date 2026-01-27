КМГ: Стокообменът между Китай и страните от "Един пояс, един път" достигна 23,6 трлн. юана

През 2025 г. обемът на търговията със стоки между Китай и страните, участващи в инициативата "Един пояс, един път", е достигнал 23,6 трилиона юана. Това представлява ръст от 6,3% на годишна база, с 2,5 процентни пункта по-бърз от общия темп на растеж на китайската търговия, а делът му в нея се е увеличил до 51,9%, съобщиха от Министерството на търговията, цитирано от КМГ.

През изминалата година броят на курсовете, осъществени от товарни влакове между Китай и Европа, е надхвърлил 20 000, а проекти като железопътните линии Китай–Киргизстан–Узбекистан и Унгария–Сърбия са постигнали важен напредък. Организирани и реализирани са били над 700 различни проекта за оказване на подкрепа, както знакови инженерни, така и „малки, но ефективни" социални проекти.