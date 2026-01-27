КМГ: Марк Карни: Отношенията между Канада и Китай създават възможности и за двете страни

На 26 януари канадският премиер Марк Карни заяви в социалните мрежи, че „в най-добрата си форма отношенията между Канада и Китай създават огромни възможности за народите на двете държави", съобщи КМГ.

Той подчертава, че „чрез изграждането на нов тип стратегическо партньорство, основано на взаимно уважение и споделена визия, ние се стремим да преоформим двустранните отношения, така че те да донесат по-голяма стабилност, сигурност и просперитет и за двете държави".

В коментар за това говорителят на Външно министерство Гуо Дзякун заяви, че изграждането на нов тип стратегическо партньорство между Китай и Канада, както и конкретните договорености за правилното и конструктивно решаване на търговско-икономическите въпроси между двете страни, отразяват духа на равнопоставеност, откритост и приобщаване, мирно сътрудничество и споделена взаимна изгода.