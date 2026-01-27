КМГ: Китай и Финландия ще задълбочават и разширяват сътрудничеството си

Днес председателят на КНР Си Дзинпин се срещна с министър-председателя на Финландия Петери Орпо, който е на официално посещение в страната, предава КМГ.

По време на разговора им Си Дзинпин посочи, че независимо от промените в международната обстановка китайско-финландските отношения винаги са се развивали стабилно, на основата на взаимно уважение, равнопоставеност, ориентация към бъдещето и взаимноизгодно сътрудничество.

Той подчерта, че Китай приветства финландските компании да работят и се развиват на огромния китайски пазар, за да повишат своята глобална конкурентоспособност.

Днешният свят е изправен пред множество рискове и предизвикателства. Китай е готов да работи заедно с Финландия в защита на международната система с ООН в нейния център, международното правото, както и за съвместно справяне с глобалните предизвикателства, посочи Си Дзинпин. Той изрази надежда Финландия да играе конструктивна роля за насърчаване на стабилно развитие на отношенията между Китай и ЕС.

От своя страна Петери Орпо заяви, че финландските компании проявяват силен интерес към сътрудничество с Китай. Финландия е готова заедно с Китай да прилага постигнатите помежду им договорености, да засили контактите на високо равнище и да задълбочи практическото сътрудничество в областите на търговията, инвестициите, дигиталната икономика, чистата енергия и селското стопанство.

Орпо подчерта, че Финландия твърдо следва политиката за "един Китай". Той заяви, че страната му е готова да засили комуникацията и координацията с Китай и заедно да защитават световния мир и стабилност. Финландия подкрепя стратегическата автономия на Европа, свободната търговия и е готова да изиграе активна роля за намиране на подходящи решения на търговските спорове между ЕС и Китай и за насърчаване на здравословното развитие на техните отношения.