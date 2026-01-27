КМГ: Учени от Китай и САЩ откриха нова стратегия за борба с рака на белите дробове

Екип от китайски и американски учени е идентифицирал специфична група от силно адаптивни туморни клетки, които действат като център, задвижващ прогресията на рака на белите дробове, създавайки туморно разнообразие и причинявайки резистентност към терапии, става ясно от ново изследване, публикувано тази седмица в списание „Нейчър", съобщи КМГ.

Изследването, ръководено от изследователи от китайския селскостопански университет Хуаджун и мемориалния раков център „Слоун Кетеринг" в Ню Йорк, предоставя нова потенциална стратегия за борба с рака.

Основната причина, поради която раковите заболявания са трудни за лечение и често се повтарят е, че туморните клетки могат да превключват между различни състояния, за да оцелеят при атаки от лекарства, каза Ян Ян, един от авторите на статията.

За да проследи тези промени в живата тъкан, екипът разработи нова система за генетично отчитане, сравнена с инсталирането на „проследими чипове" в туморни клетки на белите дробове при мишки. Това им позволи да определят и изучат „клетъчно състояние с висока пластичност" (НПК). Тези клетки функционират като „трафик център" в екосистемата на тумора, разпределяйки клетките в различни пътища на растеж и позволявайки на други клетки да се върнат към това адаптивно състояние.

Учените демонстрираха, че елиминирането на НПК клетки в тумори в ранен стадий може да им попречи да се превърнат в злокачествени. Освен това премахването на НПК клетки потиска резистентността както към химиотерапията, така и към целевите лекарства. Комбинирането на този подход със стандартни лечения почти елиминира туморите, допълват учените.