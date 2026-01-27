Северна Корея е изстреляла най-малко две балистични ракети в Японско море

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Северна Корея е изстреляла днес най-малко две балистични ракети по посока на Японско море, предаде Киодо, като се позова на японското правителство, съобщава БТА.

Южнокорейската армия също потвърди изстрелването на ракетите.

Според официален представител на правителството ракетите не са паднали в специалната икономическа морската зона на Япония.

Япония, Южна Корея и САЩ анализират техния полет.

Съветът на началник-щабовете на Южна Корея съобщи, че военните са засекли няколко неидентифицирани обекта, изстреляни от район в северната част на Пхенян около 15:50 ч. (09:50 ч. българско време). „Нашите военни са засилили наблюдението и бдителността в подготовка за допълнителни изстрелвания и поддържат пълна готовност“, се казва в съобщението.

На 4 януари Северна Корея изстреля най-малко две балистични ракети от район близо до столицата Пхенян по посока на Японско море.

Официалната агенция КЦТА съобщи на следващия ден, че страната е провела успешни тестове на няколко хиперзвукови ракети.