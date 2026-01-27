Високоскоростен влак свърза град Йен'ан с Пекин

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Високоскоростният влак G359 потегли от град Йен'ан в понеделник сутринта, отбелязвайки първата пряка връзка на високоскоростната железопътна линия от „свещената земя на комунистическата революция в Китай" до столицата на страната Пекин, съобщи КМГ.

Най-бързият високоскоростен влак от Йен'ан до Пекин ще отнеме 5 часа и 42 минути, което е голямо подобрение в сравнение с предишните влакове.

Йен'ан е двумилионен град, който се развива върху плато. В него се намират над 140 забележителности, свързани с борбата на комунистическата партия с японците и войските на Гуоминдана. Главни забележителности в Йен'ан са пагодата „Баота" и главният щаб, в който е пребивавал Мао Дзъдун.