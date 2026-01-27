КМГ: Развитието на зимните спортове в Синдзян в „Из Китай с Павел“ (Видео)

Синдзян-уйгурският автономен регион е перфектно място за развитието на зимни спортове. Тук има величествени планини, които се извисяват на повече от 5000 метра, а ски курортите са от световна класа. В новия епизод на „Из Китай с Павел" ще ви покажем един от тях. Това е международният курорт „Пътят на коприната", той се намира на около 40 километра от град Урумчи в небезизвестната планина Тяншан, пише КМГ.

Лифтовете са много важна част от зимния туризъм. Във втория епизод от Синдзян ще видим как се произвеждат те от компанията „Синдзян Хуатун Тех".

В Урумчи се намира и гимназията „Мяоаргоу". Тя е създадена през 1933 година, а в нея се обучават 1116 ученици. В гимназията се създават бъдещите шампиони в зимните спортове на Синдзян, които разказаха повече за своите мечти на Павел Гълъбов.

Тренировки в ултра модерен спортен център, каране на бъги в минус 20 градуса и посещение на къщи за гости. Всички това ви очаква в „Из Китай с Павел", приятно гледане! #IcySilkRoad