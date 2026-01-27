Законопроект в Гърция улеснява гласуването на гръцките граждани извън страната

На заседание на гръцкото правителство беше представен законопроект, който регламентира гласуването на гръцките граждани, които живеят в чужбина, и предвижда създаването на отделен избирателен район за тях, съобщи държавната телевизия ЕРТ и БТА.

Законопроектът, озаглавен „Създаване на избирателен район за гърците в чужбина и улесняване на упражняването на избирателното право на избиратели извън страната“, беше представен вчера пред кабинета от министъра на вътрешните работи Теодорос Ливаниос.

Ако бъде приет, законът ще въведе възможността за гласуване от чужбина по пощата и за парламентарните избори. Такава възможност вече беше дадена, но само за изборите за Европейски парламент през 2024 г.

Освен това ще бъде създаден отделен избирателен район за гърците, които живеят в чужбина, като от него ще бъдат избирани 3 депутати от общо 300 в гръцкия парламент.

Ако предложението на правителството събере в парламента подкрепа от квалифицирано мнозинство от две трети, промените ще влязат в сила още на следващите парламентарни избори, които по график трябва да се произведат през 2027 г. В случай, че опозицията не ги подкрепи, те могат да бъдат приети и само с гласовете на правителственото мнозинство, но в този случай ще влязат в сила на парламентарните избори през 2031 г.

Засега от част от опозицията идват положителни сигнали. Лявоцентристкото движение ПАСОК, втората политическа сила в парламента, заяви, че „се обявява в подкрепа на задълбочаването на представителството и засилването на участието на гърците от чужбина, стига да не бъде поставяна под съмнение представителността на изборния резултат“.