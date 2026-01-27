Сръбският премиер Джуро Мацут: Напролет ще има промени в правителството

Сръбският премиер Джуро Мацут обяви, че предстоят промени в правителството „още през пролетта“, предава сръбската обществена телевизия РТС.

„Трябва да стигнем до момента, в който и ние (правителството) да мислим за реконструкция. Мисля, че е време това да се прави периодично и може би е време да започнем да мислим за това още през пролетта“, каза в интервю за медията Мацут.

Той отбеляза, че „всички членове на правителството имат определени цели, които трябва да бъдат преследвани и изпълнявани“, а дейността им ще бъде наблюдавана и оценявана според степента, в която те се ангажират и носят отговорност.

„Всички трябва да излезем от кабинетите си, трябва да бъдем навсякъде на терен. Едни го правят повече, други по-малко. Има и липса на комуникация“, каза Мацут.

Неговото изявление идва 48 часа след като президентът на Сърбия Александър Вучич обяви, че ще има смяна на отговорните министри, ако при следващото влошаване на времето хората отново останат без ток и вода, както в началото на 2026 г.

В интервюто пред РТС днес сръбският премиер открои международното изложение ЕКСПО, на което Сърбия за първи път ще бъде домакин през 2027 година, като ключов национален проект. Мацут допълни, че вижда изложението като механизъм за развитие на цялата страна, с идеята за децентрализация чрез съпътстващи програми по места.

Джуро Мацут също така подчерта значението на енергетиката като фундаментален въпрос за бъдещото развитие в контекста на декарбонизацията и европейските енергийни политики.

По неговите думи правителството планира значителни инвестиции в здравеопазването, но също така инвестира в армията и въвежда наборна военна служба.

„Хората трябва да поемат отговорност по този начин – към държавата и към себе си. Това патриотично чувство е нещо много ценно и хубаво“, каза Мацут пред РТС.

Той коментира евроинтеграцията на Сърбия и оцени, че „има известен застой, но той не е толкова силно изразен, колкото често се представя“. Мацут заяви, че някои закони са върнати от Брюксел за допълнително хармонизиране с Евросъюза, но че те са готови на практика.

„Сформиран е координационен орган, който ще анализира ситуацията ежеседмично, защото Брюксел е огромна бъркотия и не знаеш с кого да се свържеш. Това е логично предложение на сръбския президент Александър Вучич“, уточни Мацут.

Мацут добави, че новата структура ще бъде ръководена от сръбския посланик в Европейския съюз, като в нея ще участват и шестима министри и представители на кабинета на министър-председателя, което би трябвало да даде възможност за по-ефективна координация и комуникация с европейските институции.