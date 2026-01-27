ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Казахстан планира да забрани социалните мрежи за деца под 14 години

Телефон Снимка: pixabay

Министърът на образованието Жулдъз Сулеймененова коментира предложението на депутатите за ограничаване на използването на социалните мрежи от деца под 14-годишна възраст, съобщава казахстанската новинарска агенция Казинформ и БТА.

„Това наистина е належащ въпрос. В момента обсъждаме няколко предложения, свързани с въвеждането на ограничения. В рамките на министерството на образованието беше създадена работна група. Съществуват различни подходи за защита на децата от незаконно съдържание. Много държави вече са узаконили подобни мерки. Поради това въпросът остава открит, тъй като ще бъде обсъждан с по-широка общественост, включително с родители, учители и с вас като представители на медиите“, заяви тя на брифинг след днешното заседание на правителството.

Тя отбеляза, че министерството разглежда няколко подхода.

Един от тях е регистрацията на СИМ карти за деца. Вторият подход е наблюдение и контрол на достъпа до незаконно съдържание за деца под 14-годишна възраст. Третият подход предвижда обучение по медийна грамотност и дигитална безопасност в рамките на учебните предмети, свързани с дигитализацията.

Окончателното решение ще бъде взето съвместно с родителите, учителите и средствата за масово осведомяване, подчерта тя.

