ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кузманов обърна узбек и влезе в основната схема в ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22170325 www.24chasa.bg

Словашкият президент: Холокостът ни напомня, че историята никога не бива да се повтаря

716
Петер Пелегрини КАДЪР: X/@PellegriniP_

Холокостът е болезнено напомняне за всички нас, че историята никога не бива да се повтаря в толкова извратена и нечовешка форма, заяви словашкият президент Петер Пелегрини в социалните мрежи по повод историята Международния ден в памет на жертвите на Холокоста, съобщи словашката новинарска агенция ТАСР и БТА.

По думите му невинни хора - жертви на идеология, издигнала в култ мита за "висшия човек" - са загинали в лагерите на смъртта, създадени от фашисткия режим.

"Днес сме свидетели на опити за пренаписване на историята, което води до борба за историческата истина. Затова е по-важно от всякога да ценим свидетелствата от онези времена и да направим всичко възможно тези извратени идеи никога да не намерят последователи. Това е морален дълг, който трябва да ръководи всеки от нас", добави държавният глава.

Петер Пелегрини КАДЪР: X/@PellegriniP_

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валери Божинов: Първата ми среща със Стоичков беше подарък за 18-ия ми рожден ден (Видео)