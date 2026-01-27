Авария на водопровод в Солун, има пострадали

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Четирима работници бяха ранени от вода под високо налягане, изригнала при монтажни работи за свързването на нов водопровод в Солун, съобщи гръцката телевизия Мега.

Инцидентът е станал вчера на централната улица „Агиу Димитриу“. Авариралият водопровод принадлежи на Солунската компания за водоснабдяване и канализация (E.Y.A.TH.).

Пострадалите са били откарани в болница. Единият от тях е с фрактура на крака.

Във видеоматериал, разпространен от телевизията, се вижда вода от скъсаната тръба да изригва с голяма сила на височина от над два метра, а един от работниците да пада на земята, ударен от отломките, пише БТА.