Авария на водопровод в Солун, има пострадали

Четирима работници бяха ранени от вода под високо налягане, изригнала при монтажни работи за свързването на нов водопровод в Солун, съобщи гръцката телевизия Мега.
Инцидентът е станал вчера на централната улица „Агиу Димитриу“. Авариралият водопровод принадлежи на Солунската компания за водоснабдяване и канализация (E.Y.A.TH.).
Пострадалите са били откарани в болница. Единият от тях е с фрактура на крака.
Във видеоматериал, разпространен от телевизията, се вижда вода от скъсаната тръба да изригва с голяма сила на височина от над два метра, а един от работниците да пада на земята, ударен от отломките, пише БТА.
Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που ένας εργάτης εκτοξεύτηκε στον αέρα από σπασμένο αγωγό της ΕΥΑΘ https://t.co/AhOUhFUgZX— npress.gr (@Npressgr) January 27, 2026