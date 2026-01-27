ЕК засилва натиска върху „Гугъл“ за спазване на Закона за цифровите пазари

Европейската комисия започна две процедури за уточняване, за да подпомогне на технологичната корпорация „Гугъл“ (Google) в спазването на задълженията му съгласно Законодателния акт за цифровите пазари (DMA). Процедурите са насочени към регулаторен диалог с компанията и уточняване на начина, по който тя трябва да предоставя достъп и съвместимост за трети страни, съобщи Еврокомисията днес.

Първата процедура се отнася до задължението на „Гугъл“ да осигури на външни разработчици безплатна и ефективна оперативна съвместимост с хардуерни и софтуерни характеристики на операционната система „Андроид“ (Android). ЕК се фокусира върху функционалности, използвани от собствени услуги с изкуствен интелект, като моделът „Джеминай“ (Gemini) на „Гугъл“, като Gemini, за да гарантира равни възможности за иновации и конкуренция.

Втората процедура касае се до задължението на „Гугъл“ съгласно член 6, параграф 11 от Законодателния акт за цифровите пазари да предоставя на външни доставчици на онлайн търсачки достъп до анонимизирани данни (данни, от които са премахнати всички елементи, позволяващи идентифициране на конкретни потребители) от услугата „Сърч“ (Search) на „Гугъл“, съобщава БТА.

Процедурите ще уточнят обхвата на данните, методите за анонимизиране и условията за достъп, включително за доставчици на чатботове с изкуствен интелект, за да се осигури възможност за реална конкуренция на пазара на онлайн търсене.

Еврокомисията планира да приключи процедурите в рамките на шест месеца. През първите три месеца „Гугъл“ ще получи предварителни констатации и предложения за мерки за спазване на европейското законодателство, като неповерителни резюмета ще бъдат публикувани за становища от трети страни. Процедурите не засягат правомощията на Комисията да налага санкции при нарушение на задълженията по Законодателния акт за цифровите пазари.

Този акт има за цел да гарантира конкурентни и справедливи условия в дигиталния сектор, регулирайки големите цифрови платформи с ключово значение за бизнеса и потребителите. „Гугъл“ е определена от Комисията за оператор на основни платформени услуги, които подлежат на пълно спазване на изискванията на европейското законодателство от 7 март 2024 г.