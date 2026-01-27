ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"ВИНОТО. Българска енциклопедия" с ново, пето изда...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22170704 www.24chasa.bg

Герасимов: Руската армия води офанзива на всички фронтове в Източна Украйна

1588
Валерий Герасимов КАДЪР: Екс/@entre_guerras_

Началникът на Генералния щаб на Русия генерал Валерий Герасимов посети войници, воюващи в източната част на Украйна, и подчерта "офанзивата на всички фронтове" на руската армия в региона, предаде Франс прес, позовавайки се на руското министерство на отбраната, съобщава БТА. 

Посещението на ген. Герасимов, чиято точна дата и място не бяха упоменати, идва в момент, когато представители на Москва, Киев и Вашингтон се готвят да проведат нови преговори в Абу Даби тази неделя за постигне на споразумение за прекратяване на войната в Украйна. 

Целта на преговорите е да се постигне споразумение за разрешаване на конфликта в Украйна, предизвикан от пълномащабната инвазия на руските сили през февруари 2022 г. 

Руските войници, които се сражават в Украйна, "продължават офанзивата си на всички фронтове", заяви Герасимов по време на инспекция на военната група "Запад" в Източна Украйна, според видеоклип, публикуван от министерството на отбраната. 

Според началника на Генералния щаб на руските въоръжени сили, от началото на януари руската армия е поела контрола над 17 населени места и "повече от 500 кв. км. територия" в Украйна. 

Руските сили са особено активни в настъплението си към Запорожие, подчерта Герасимов, твърдейки, че руските сили са на около "12-14 км. от южните и югоизточните краища" на този украинския град. 

Посещението на Валерий Герасимов идва след първите преки преговори между Москва и Киев по плана на САЩ за разрешаване на конфликта, които се проведоха в петък и събота в Абу Даби. 

 

Валерий Герасимов КАДЪР: Екс/@entre_guerras_

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валери Божинов: Първата ми среща със Стоичков беше подарък за 18-ия ми рожден ден (Видео)