ЕК отпуска 171 млн. евро за инфраструктурни проекти в страните от Западните Балкани

Европейската комисия съобщи, че предоставя 171 милиона евро за развитието на инфраструктурата в страните от Западните Балкани. Ще бъдат подкрепени проекти за широколентов интернет в Албания; за подобряване на електропреносната мрежа в Северна Македония; за изграждане и енергийна ефективност на училища в Северна Македония и Черна гора; за електрификация на железопътната линия Дуръс – Тирана в Албания; проект за пречистване на питейна вода и отпадъчни води в Босна и Херцеговина.

Тези проекти ще бъдат изпълнявани от партньорите от Западните Балкани съвместно с международни финансови институции, се отбелязва в съобщението. Близо три милиона евро са отпуснати за проекти за техническа помощ в Албания и Босна и Херцеговина, насочени към подкрепа на бъдещи инвестиции в енергийния, водния, иновационния и изследователския сектор.

С осигуреното днес финансиране ще бъдат подкрепени също програми за развитие на малките и средните предприятия; за насърчаване на чиста и кръгова икономика; за укрепване на капацитета и управлението за публично-частно партньорство в Босна и Херцеговина.

Планът за растеж за Западните Балкани цели приобщаването на региона към единния пазар на ЕС, развитие на регионално икономическо сътрудничество, задълбочаване реформите, свързани с ЕС, повишаване на финансовата помощ за ускоряване на социално-икономическото сближаване, пояснява комисията. Механизмът за реформи и растеж за Западните Балкани разполага с 6 милиарда евро в европейския бюджет за 2024-2027 г. и досега по него са одобрени 13 проекта на обща стойност 156 милиона евро. Инвестиционната рамка за Западните Балкани насочва 3 милиарда евро безвъзмездни средства и заеми в транспорта, енергетиката, цифровите технологии и човешкия капитал, допълва комисията.