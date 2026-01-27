Италианската премиерка Джорджа Мелони осъди съучастието на италианския фашистки режим в Холокоста и изрази съжаление за увеличаващите се в последно време случаи на антисемитизъм, предаде АНСА.

"Помним имената и фамилиите на жертвите и се връщаме към спомена за случилото се, включително благодарение на ценните свидетелства на оцелели и на техните потомци", каза Мелони по повод днешния Международния ден в памет на жертвите на Холокоста.

"Днес ние почитаме Праведниците от всяка страна, които не са се поколебали да рискуват живота си, за да се противопоставят на нацисткия проект и да спасят живота на невинни хора. На този ден ние отново осъждаме съучастието на фашисткия режим в преследванията, арестите и депортациите. Една мрачна страница от италианската история, белязана от позорните расистки закони от 1938 г.", каза още италианската премиерка.

"Това е болест, която се е завърнала под нови форми, които са изключително опасни. Днес ние потвърждаваме своя ангажимент към предотвратяването и борбата с всяка разновидност на тази напаст, която трови нашите общества и се опитва да разруши принципите на свободата и уважението, заложени в основата на социалното единство", каза в заключение Мелони, съобщи БТА.