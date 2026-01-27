Оцелял от пожара в Кочани пред съда: Лежах със затиснати крака и виках за помощ

По време на съдебно заседание в затвора „Идризово" по делото за трагичния пожар в дискотека „Пулс" в Кочани, при който загинаха 63 души, а над 200б яха ранени, пред съда се изправиха пострадали и ощетени свидетели. В показанията си те описаха ужасната паника и хаос, които са обхванали препълненото заведение, и споделиха тежките последици, които продължават да бележат живота им.

Кристиан Панов, безработен младеж, който работел почасово като сервитьор в „Пулс", даде показания за начина на функциониране на дискотеката и за фаталната вечер, в която при пожара загинал брат му Андрей Панов. Той обясни, че не е бил официално нает, а ангажиран директно от собственика Деян Йованов–Деко и винаги получавал заплащането си в брой.

Свидетелят Иван Данаилов, който в нощта на трагедията бил посетител в дискотеката, разказа от първо лице какво се е случило при избухването на пожара – настъпило е стълпотворение, усетил се е дима, а на стълбите пред изхода човек пред него паднал под натиска на тълпата, след което всички се струпали. Последното, което помни, е как лежи със затиснати крака и вика за помощ.

Тоше Трендафилов, един от ранените, разказа как е паднал на колене в хаоса, бил е тъпкан и блъскан, докато двама негови приятели успяват да го изведат навън. Той е получил тежки травми на ръката, врата и ушите, наложили хирургична намеса, и до днес страда от болки и безсъние.

Пред съда свидетелства и Мартин Китанов. Той описа как по време на пожара е настанал пълен хаос, усещали са се силна топлина и дим, а на главния вход е имало паднали хора. По думите му се е спънал, паднал и бил притиснат от множество хора, губейки въздух и надежда. Мисълта за двете му деца му дала сили да продължи да диша, докато пожарникари и други присъстващи се опитвали да го извадят, а накрая едно момче успяло да го изтегли към стълбите.

Съдия Диана Груевска-Илиевска подчерта, че без ред и дисциплина процесът не може да продължи, и предупреди, че всяко нарушаване на обществения ред ще бъде санкционирано – независимо дали става дума за пострадали, обвиняеми или защитници. Тя напомни, че обвиняемите имат законно и конституционно право на защита и отбеляза, че досегашните инциденти затрудняват хода на делото. Предупреждението последва реакция на адвокат Ивана Коцевска, която поиска изключване на обществеността, ако нарушенията продължат. Съдията подчерта, че обвиняемите се считат за невинни до влизане в сила на окончателна присъда, като посочи, че при други тежки дела с множество жертви, като „Дурмо турс", семействата са проявили коректно поведение.

Процесът се намира във фазата на събиране на доказателства. На следващото заседание, насрочено за 2 февруари, се предвижда разпит на законните представители на пострадалите по искане на прокуратурата.

На 16 март 2025 г., по време на концерт на групата ДНК в дискотека „Пулс" в Кочани, избухна пожар, при който загинаха 63 души, а над 200 бяха ранени. В обекта е имало повече посетители от допустимото, включително непълнолетни, а пиротехнически средства са били използвани без разрешение. Дискотеката е функционирала незаконно повече от десет години – без минимални технически изисквания, с нерегламентирани реконструкции и без противопожарна система, съобщава БГНЕС.