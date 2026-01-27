Русия: Събитията във Венецуела и Иран налагат на Русия и Китай да анализират ситуацията със сигурността

Руският министър на отбраната Андрей Белоусов заяви след разговори чрез видеоконферентна връзка с китайския си колега адмирал Дун Цзюн, че събитията във Венецуела и Иран налагат на руското и китайското министерство на отбраната "да анализират постоянно ситуацията със сигурността и да предприемат подходящи действия", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"От последната ни среща през юни миналата година настъпиха много събития, които оказаха съществено влияние върху международната обстановка. Примерите с Венецуела и Иран изискват от нашите ведомства да организират постоянен анализ на ситуацията в областта на сигурността и съответните действия", посочи Белоусов по време на разговора, предаде ТАСС.

Министърът на отбраната на Китай адмирал Дун Цзюн отбеляза във връзка с променливата международна обстановка, че счита за навременни и важни връзките с военното ведомство на Русия.

"Наша добра традиция е да поддържаме практични връзки по различни начини и канали във важни моменти. Мисля, че предвид променливата международна обстановка нашите контакти и връзки са много навременни и важни", цитира руското военно ведомство думите на адмирал Дун.

Китайският министър на отбраната посочи, че провеждането на видеоконференция в началото на годината показва дълбоките взаимоотношения между въоръжените сили на Русия и Китай, както и взаимното внимание към развитието на стратегическото сътрудничество. "Въоръжените сили на нашите страни ясно изпълняват важните споразумения на държавните ни глави и постигнаха нови успехи в областите на обмена на високопоставени делегации, съвместни учения, патрулиране и обмен на опит по специалности", добави адмиралът.