Швеция планира да намали възрастта за наказателна отговорност на 13 години

Швеция напредва с плановете си да намали възрастта за наказателна отговорност от 15 на 13 години в сериозни случаи, тъй като се бори с нарастващия брой деца, вербувани от банди за извършване на насилствени престъпления, без да се сблъскват със сериозни правни последици. Това пише Би Би Си.

Министърът на правосъдието Гунар Стромер заяви, че страната е в „извънредна ситуация" и спирането на използването на деца в престъпни мрежи е „ключова задача" за правителството.

Но няколко власти, включително полиция, служители на затворите и прокурори, се противопоставиха на плана, като някои се опасяват, че това може да доведе до това дори по-малки деца да станат нарушители.

Ако бъде приет, законът ще влезе в сила още това лято.

Стромер настоя, че предложението не представлява „общо понижаване на възрастта за наказателна отговорност" и ще се прилага само за „най-тежките престъпления" като убийство, опит за убийство, бомбени атентати, престъпления с оръжие и изнасилване.

Съгласно предложението, някои от тези нарушители биха могли да бъдат осъдени на лишаване от свобода в определени случаи.

Данни от Шведския национален съвет за превенция на престъпността показват, че броят на регистрираните престъпления, свързани с лица под 15-годишна възраст, се е удвоил през последното десетилетие.