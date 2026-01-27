Трима, свързани с „Ислямска държава“, планирали нападение срещу посолство в Баку

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Трима мъже, свързани с ислямистката терористична организация „Ислямска държава“, са били задържани във връзка с планове за нападение срещу чуждестранно посолство в Баку, съобщи днес Държавната служба за сигурност на Азербайджан, цитирана от ДПА и БТА.

Службата съобщи имената на задържаните и ги свърза с базирания в Афганистан клон на „Ислямска държава - Хорасан“, като посочи, че те са действали „на основата на религиозна омраза“.

По данни на Държавната служба тримата мъже, всички граждани на Азербайджан, са се снабдили с оръжие и са се насочили към посолството, когато атаката е била неутрализирана. Не се уточнява кое посолство е било целта на планираната от тях атака, нито кога точно са били арестувани мъжете.

Израелски медии съобщиха, че мишена е било израелското посолство. Вчера израелският външен министър Гидеон Саар посети Азербайджан начело на голяма бизнес делегация.

Клонът „Ислямска държава - Хорасан“ привлече международно внимание, след като пое отговорност за нападението срещу концертна зала в Москва през март 2024 г. Тогава в тази атака загинаха 150 души.