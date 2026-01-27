Европол: Наркобандите използват дронове за заобикаляне на контрола на пристанищата

Международни наркотрафикантски групи все по-често използват високотехнологични методи като дронове, безпилотни плавателни съдове и дори подводници за контрабанда на кокаин в Европа, сочи нов доклад на Европейската полицейска служба Европол, публикуван днес, предаде белгийската новинарска агенция Белга, цитирана от БТА.

Престъпните мрежи се опитват да заобиколят традиционните контролни механизми в големите пристанища, като се насочват към алтернативни маршрути и технологии.

Според Европол трафикът на кокаин към Европа е достигнал безпрецедентни нива, подхранван от рекордно производство в Южна Америка и нарастващо търсене в рамките на Европейския съюз. Докато в миналото големи пратки пристигаха основно през пристанища като Антверпен и Ротердам, сега контрабандистите диверсифицират както маршрутите, така и използваните методи.

Според доклада наркотиците все по-често се прехвърлят в открито море на по-малки плавателни съдове, насочени към Западна Африка. Оттам пратките се транспортират със скоростни лодки към Канарските острови или към южната част на Испания, по-специално Андалусия. Престъпните групи използват и специално проектирани подводници. През март 2025 година властите прехванаха високоскоростна подводница край Азорските острови, превозваща 6,5 тона кокаин.

Европол предупреждава, че може да е само въпрос на време, преди напълно автономни плавателни съдове, натоварени с кокаин, да прекосят Атлантическия океан без екипаж на борда. Дронове и балони вече се използват за пренасяне на незаконни стоки през граници. Правоприлагащите органи са обезпокоени, че технологичните иновации правят и комуникациите между престъпниците по-чести и все по-добре криптирани.

Усъвършенствано прикриване

Докладът обръща внимание и на използването на усъвършенствани техники за прикриване. Кокаинът бива химически „вграден“ в текстил, пластмаси или хранителни продукти, или укриван в индустриални машини или под корпусите на кораби. „Тези методи правят откриването чрез скенери, обучени кучета и съдебно-химични тестове изключително трудно“, заявиха от Европол.

Накрая Европол отбелязва, че престъпните мрежи може да започнат да се насочват към нови пазари. Цената на едро на кокаина в държави получатели като Белгия и Нидерландия рязко спада поради свръхпредлагане, което подтиква трафикантите да търсят други дестинации.