Мицкоски е поискал разговор с Фон дер Лайен заради проблемите на превозвачите

Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че очаква въпросът за престоя на превозвачите в държавите от Шенгенското пространство да бъде решен скоро. По думите му от септември се водят разговори с ЕС и очаква въпросът да бъде отворен отново през следващите дни.

„Вчера поисках телефонен разговор с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, тя официално отсъства, защото е в Индия, очаквам, че ще отворим отново тази тема в близките дни и заедно с колеги от региона ще я поставим на дневен ред”, заяви пред журналисти след посещение в община Гази Баба Мицкоски, уточнявайки, че министърът на външните работи Тимчо Муцунски е получил задача от правителството на страната да обсъди с ЕС този въпрос.

В интервю за ТВ Сител Тимчо Муцунски каза, че ако намеренията на ЕС за интеграция на Западните Балкани са искрени, той няма да позволи да бъдат приложени мерки, които ще имат негативно въздействие върху икономиката.

По думите му въпросът за регулацията за престой на шофьорите на товарни превози в държавите от Шенгенското пространство, които предизвикаха протести и втори ден блокират гранични пунктове на Северна Македония, Черна гора, Сърбия и Босна и Херцеговина, е повдиган няколко пъти на най-високо ниво, например по време на посещението на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен в Скопие.

„Проблемът не е само с превозвачите, имаме и друго предизвикателство - потенциалното прилагане на тарифи от ЕС за износ на стомана от страните в региона. Това не се отнася само за нас, а за всички страни кандидат членки за ЕС и държави от региона на Западните Балкани. От септември насам активно комуникираме с ЕС по тези два ключови въпроса. Освен всичко друго, казваме на ЕС, че с най-голямо уважение към Плана за растеж (на ЕК за Западните Балкани) ..., ако тази мярка бъде приложена към нашите превозвачи и ако бъде приложена мярката за тарифите върху стоманодобивната промишленост, ще платим цена, която ще бъде четири до шест пъти по-висока от средствата, които бихме получили от Плана за растеж", казва интервю за ТВ Сител Тимчо Муцунски.

"Същият ЕС, който се оплаква от безпринципни тарифи, реши да постави не само нас, но и целия регион - Сърбия, Черна гора, Албания, Босна и Херцеговина и Косово, в група с Русия, Беларус, Северна Корея... От месеци казваме на високопоставени служители (в Брюксел), че трябва да се намери решение”, допълва още министърът.

По думите му ЕС е наясно, че има проблем и работи по намирането на решение, но Северна Македония не е доволна от скоростта, с която се търси това решение.