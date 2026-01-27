Стармър се шегува с Макрон, сложи си слънчеви очила (Видео)

Британският премиер Киър Стармър реши да имитира френския президент Еманюел Макрон и се появи на публично събитие със слънчеви очила, пишат „Фигаро“ и АНСА.

Заради проблем с окото Макрон от известно време се появява на публични събития със слънчеви очила. Той произнесе и речта си на форума Давос миналата седмица с тези очила и направи огромно впечатление в социалните мрежи, а фирмата производител на очилата после разказа, че интересът към точно този модел е нараснал и акциите на борса й са поскъпнали.

Вчера Стармър присъства в театър „Дъчес“ в Лондон на ток шоу, водено от комика Мат Форд и се появи за това събитие с очила като тези на Макрон. Той се пошегува, че е заел идеята от „приятеля“ Макрон и поздрави аудиторията на френски. После Стармър все пак свали очилата, съобщи БТА.

След това британският премиер постна кадри в „Тик Ток“ от изявата си с очилата и по този начин се превърна в хит подобно на Макрон.