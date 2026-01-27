ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

7 запалянковци загинаха при тежка катастрофа в Румъния (Видео)

КАДЪР: Екс/@romanya_haber

Седем души загинаха при тежка катастрофа днес в окръг Тимиш в Западна Румъния, съобщава телевизия Диджи 24, като уточнява, че жертвите са привърженици на футболния отбор ПАОК (Солун), които пътували от Гърция към Франция за мач от Лига Европа срещу Олимпик Лион. 

С микробус към Франция пътували 10 души, привърженици на ПАОК, чийто треньор е румънецът Ръзван Луческу, съобщава БТА. 

Микробусът осъществявал изпреварване на европейски път Е70-DN6 близо до Лугожел, а при опит да се върне в своето платно ударил цистерна, след което се озовал в насрещното платно и бил ударен от ТИР. Шофьорът на микробуса е сред загиналите. Трима души са ранени, а един е в много тежко състояние. Пострадалите са откарани в болницата в Лугож, съобщава Диджи 24. 

 

КАДЪР: Екс/@romanya_haber

