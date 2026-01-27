7 запалянковци загинаха при тежка катастрофа в Румъния (Видео)

Седем души загинаха при тежка катастрофа днес в окръг Тимиш в Западна Румъния, съобщава телевизия Диджи 24, като уточнява, че жертвите са привърженици на футболния отбор ПАОК (Солун), които пътували от Гърция към Франция за мач от Лига Европа срещу Олимпик Лион. 💥Timişoara’da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 6 ölü, 3 yaralı!



📍Lugojel kasabası yakınlarındaki (E70) karayolunda meydana gelen ve 1 yolcu minibüsü, TIR ve iki otomobilin karıştığı feci kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.



🚨Timiş Polis… pic.twitter.com/6LZK7A3Ala — Romanya Haber (@romanya_haber) January 27, 2026

С микробус към Франция пътували 10 души, привърженици на ПАОК, чийто треньор е румънецът Ръзван Луческу, съобщава БТА.