Зеленски говори за присъединяването на Украйна към ЕС с Кристиан Щокер

Украинският президент Володимир Зеленски и австрийският канцлер Кристиан Щокер са обсъдили днес енергийната ситуация, мирния процес и определянето на конкретна дата за присъединяване на Украйна към Европейския съюз, предаде Укринформ, като се позова на публикация на Зеленски в "Телеграм".

"В разговор с федералния канцлер на Австрия Кристиан Щокер обсъдихме енергийната ситуация в Украйна. Русия нанася удари по енергийната инфраструктура всеки ден, за да остави украинците без ток и отопление, и е много важно партньорите да реагират на това. Ето защо високо ценим решението на Австрия от миналата седмица да отпусне средства в помощ на енергийния ни сектор. Благодаря Ви!", пише в поста си Зеленски, цитиран от БТА.

Той е информирал Щокер и за тристранните срещи на украинската, американската и руската делегации в Абу Даби миналата седмица.

"Страните обсъдиха предимно военни въпроси, но разговаряха и за гаранции за сигурност. Присъединяването на Украйна към Европейския съюз е една от ключовите гаранции за сигурност не само за нас, но и за цяла Европа. В крайна сметка, колективната сила на Европа е възможна, по-специално благодарение на приноса на Украйна в областта на сигурността, технологиите и икономиката. Ето защо говорим за конкретна дата - 2027 г. - и разчитаме на подкрепата на партньорите за нашата позиция", подчертава Зеленски.

Украинският президент е поканил също Щокер да посети Украйна.

Както Укринформ съобщи по-рано, Австрия ще предостави допълнителни 3 милиона евро в помощ на населението на Украйна в условията на руските нападения срещу енергийната и критичната инфраструктура.