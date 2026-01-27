"Нафтогаз" обвини Русия, че е атакувала нейни съоръжения в Украйна

Украинската държавна нефтена и газова компания "Нафтогаз" заяви днес, че нейна инсталация в Западна Украйна е била мишена на руски удар, който е причинил пожар и е преустановил работата, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Напоследък Русия значително засили атаките си срещу енергийната система на Украйна, отбелязва Ройтерс.

В изявление компанията добави, че това е 15-ата умишлена атака срещу нейната инфраструктура от началото на 2026 г.".

Ударът предизвика пожар на обекта. Поради съображения за безопасност и за да се защитят хората и да се предотврати замърсяването на околната среда, специалистите на компанията незабавно спряха технологичните процеси в съоръжението", написа във Фейсбук изпълнителният директор на "Нафтогаз" Сергий Кортески.

От миналата есен Русия умишлено атакува украинското производство и разпределение на газ, принуждавайки Киев да компенсира загубите с мащабен внос. Управителят на централната банка заяви в края на миналата година, че Украйна е загубила около половината от производството си на газ.

"Нафтогаз" не уточни кое е атакуваното съоръжение, но по-рано днес спешната служба съобщи за пожар след атака срещу промишлено съоръжение в западната част на Лвовска област, а местните власти в град Броди предупредиха населението за замърсяване но въздуха в резултат на изгарянето на нефтопродукти.

Броди е мястото, където нефтопроводът "Дружба", който доставя руски нефт на източноевропейските страни, се свързва с нефтопровода "Броди-Одеса", който е построен, за да свърже "Дружба" с нефтените терминали на Черно море.

Ройтерс отбелязва, че много е рядък случай руските сили да атакуват нефтопровод, чрез който Русия доставя нефт на Европа, но отбелязва също, че Украйна многократно е атакувала "Дружба" на руска територия, което е довело до спиране на подаването на нефт и е предизвиквало протести от страна на Унгария и Словакия.

Междувременно Варшава и Киев се споразумяха за увеличаване на капацитета на доставките на газ за Украйна през Полша, заяви днес министърът на енергетиката Денис Шмигал.

Полският оператор на газопреносната мрежа "Газ-Систем" и украинският му партньор се споразумяха за поетапно увеличаване на капацитета, което ще започне през февруари 2026 г. До края на април капацитетът по трасето ще се увеличи от 15,3 млн. куб. м на ден до 18,4 млн, съобщи Шмигал в "Teлеграм".