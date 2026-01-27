ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте какво решава правителството в оставка утре

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22173640 www.24chasa.bg

Сирийският президент утре ще се срещне с Путин в Москва, ще иска екстрадицията на Башар Асад

3016
Ахмед аш Шараа КАДЪР: Екс/@Xshooterrr

Сирийският президент Ахмед аш Шараа ще се срещне утре с руския си колега Владимир Путин – втората среща между двамата лидери след свалянето през 2024 г. на съюзника на Кремъл Башар Асад, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Планирани са разговори за състоянието на двустранните отношения и перспективите за тяхното развитие в различни сфери, както и за ситуацията в Близкия изток", заявиха от руското президентство.

Срещата ще се състои в момент, когато Москва се опитва да запази военните си бази в Сирия, а сирийският президент се надява да осигури екстрадицията на Башар Асад, който живее в изгнание в Русия, след като беше свален от власт.

Москва беше стратегически съюзник на бившия сирийски президент и се намеси с военна сила през 2015 г. в Сирия в подкрепа на правителствените сили срещу бунтовниците и джихадистите, част от чийто лагер бе и Аш Шараа.

Свалянето на Башар Асад нанесе удар по руското влияние в Близкия изток, въпреки че новото сирийско правителство засега поддържа добри отношения с Москва.

Ахмед аш Шараа КАДЪР: Екс/@Xshooterrr

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валери Божинов: Първата ми среща със Стоичков беше подарък за 18-ия ми рожден ден (Видео)