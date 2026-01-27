Издирван от Интерпол българин, близък до Къро, работел като фитнес инструктор в Южна Африка

Българин, свързван с убития в Южна Африка Красимир Каменов – Къро, е работил като фитнес инструктор в зала в Кейптаун, разкрива южноафриканското издание Daily Maverick. Става дума за Станислав Стаменов, който се издирва с червена бюлетина на Интерпол по искане на румънските власти заради подозрения за участие в наркотрафик.

Въпреки международното издирване, Стаменов в продължение на години е работил необезпокояван в местна фитнес зала. Името му се появява още при разследването на убийството на Каменов през пролетта на 2023 г., когато Къро беше застрелян в дома си в Кейптаун. Заедно с него бяха убити съпругата му, негов охранител и камериерка. До момента няма публична информация разследването да е довело до конкретни извършители или поръчители, въпреки че местните власти разпространиха снимки на двама заподозрени.

Стаменов е бил част от охраната на Каменов, пише изданието. Доскоро името и снимката му са присъствали в онлайн платформа за фитнес инструктори, където той се е представял като специалист по бодибилдинг, функционални тренировки, бокс, бойни изкуства и програми за отслабване.

От фитнес залата в Кейптаун посочват, че Стаменов не е бил техен служител, а е имал договор за ползване на залата, в рамките на който е тренирал свои клиенти срещу наем. По техни думи договорът е бил прекратен наскоро.

Самият Стаменов е отказал коментар пред изданието. Името му фигурира и сред управлението на компания, занимаваща се с фитнес дейности.

Според южноафриканското издание Стаменов е издирван от румънските власти заради 16-годишна присъда за наркоттрафик. DailyMaverick пише още, че мъж със същото име фигурира и в избирателните списъци на българското Външно министерство през 2015 г. Тогава Стаменов е заявил желание да гласува в чужбина като е посочил, че живее в Кейптаун.