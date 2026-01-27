ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нов закон ще позволи на гърците в чужбина да гласуват по пощата (Обзор)

Мицотакис очаква реформите да привлекат повече гърци в чужбина да гласуват. СНИМКА: РОЙТЕРС

Диаспората ще има трима свои депутати

Гърция готви нов закон, който ще позволи на гражданите ѝ в чужбина да гласуват по пощата на национални избори, съобщи “Катимерини”.

Наред с това гърците зад граница ще имат специален мандатен район, като ще определят трима членове на диаспората, които да ги представляват в 300-местния парламент. Законопроектът беше представен от вътрешния министър Теодорос Ливаниос, който покани партиите да го обсъдят на 29 януари.

За да има място за бъдещите трима представители на гръцката диаспора, без да се увеличава общият брой на депутатите, избраните по държавния списък (листа на Епикратия) ще бъдат намалени от 15 на 12.

Премиерът Кириакос Мицотакис заяви, че ако получи необходимото одобрение, реформата ще влезе в сила на следващия парламентарен вот през 2027 г.

“Това

ще обедини милионите гърци в чужбина

с родината - каза Мицотакис и добави: - Би било много полезно кандидат от Австралия да се състезава с кандидат от САЩ. Това ще създаде по-голяма тенденция за гърците в чужбина да гласуват на изборите.”

Реформата идва две години след въвеждането на гласуването по пощата на вота за Европейския парламент. Според правителството на южната ни съседка целта е допълнително да се улесни участието на гръцките избиратели зад граница. От Атина подчертават, че сънародниците им ще могат да гласуват от мястото си на пребиваване, вместо да изминават дълги разстояния до урните. Гласуването по пощата за парламентарен вот обаче

ще остане ограничено до избирателите

в чужбина.

Гърците на територията на страната нямат право да гласуват по пощата на национални избори. Но могат, когато става дума за евровот или национални референдуми. Съгласно сегашните правила например избирател в Гърция би могъл да гласува по пощата на евровота през 2029 г.

