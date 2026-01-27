ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Майката на всички сделки" - свободен пазар между ЕС и Индия, който ще удвои износа (Обзор)

Председателят на Европейския съвет Антониу Коща, премиерът Нарендра Моди и шефката на ЕК Урсула фон дер Лайен в Ню Делхи. СНИМКА: РОЙТЕРС

Ще бъдат намалени или премахнати митата на повечето търгувани стоки през следващите 7 г.

“Майката на всички сделки” сключиха Индия и Европейският съюз (ЕС). Историческото споразумение създава един от най-големите пазари за свободна търговия, съществували някога.

Очаква се то да удвои износа на ЕС за Индия до 2032 г. чрез премахване или намаляване на митата за 96,6% от търгуваните стоки. Също така ще спести до 4 млрд. евро от данъци и такси на европейските компании, които правят бизнес в многолюдната държава.

“Хората по света наричат това “майката на всички сделки”. Споразумението ще донесе големи възможности за 1,4 млрд. души в Индия и милионите хора в Европа”, каза премиерът на южноазиатската държава Нарендра Моди.

Съгласно сделката ЕС също ще намали или премахне митата върху 99,5% от индийските стоки, които се внасят. Облекчаването на таксите ще става плавно в рамките на следващите 7 години.

Според споразумението Индия ще премахне митата върху европейските плодови сокове, преработените храни, зехтина, маргарина и други растителни масла, отваряйки огромния си пазар за износ на селскостопански продукти от ЕС, съобщава The Times of India. Освен това митата върху европейските спиртни напитки, които в момента достигат 150%, ще бъдат намалени на 40%.

ЕС се е ангажирал със сътрудничество в областта на околната среда и ще предостави на Ню Делхи 500 млн. евро. Целта е да се помогне на страната да намали парниковите си емисии и да реформира икономиката си, така че тя да бъде по-екосъобразна.

“Това е най-великата търговска сделка на всички времена”, заяви шефката на ЕК Урсула фон дер Лайен.

