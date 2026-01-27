ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп: Проведох страхотен разговор със сирийския президент

Доналд Тръмп Снимка: Ройтерс

Американският президент Доналд Тръмп днес заяви, че е провел страхотен разговор със сирийския си колега Ахмед аш Шараа, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Вашингтон се ангажира да осъществи дипломатическа совалка, срещайки се поотделно с двете страни в опит да осигури трайно спиране на огъня и политическо решение в конфликта между доминираната от кюрдите коалиция Сирийски демократични сили (някога основен съюзник на САЩ в Сирия) и Аш Шараа, който сега е предпочитаният от американците партньор в Сирия.

