Украинският външен министър: Зеленски е готов за лична среща с Путин

Президентът Володимир Зеленски е готов за лична среща с Владимир Путин, по време на която двамата да решат най-чувствителните въпроси от мирния план – териториите и Запорожката АЕЦ, но Русия продължава да бъде основното препятствие пред мирния процес, заяви украинският министър на външните работи Андрий Сибига в интервю за „Европейска Правда“, цитирано от Укринформ и БТА.

Ръководителят на украинската дипломация отбеляза, че Украйна чака да бъде подписан мирният план от 20 точки, ако за него бъде постигнато споразумение, тъй като двата най-чувствителни въпроса остават нерешени.

„Точно с цел решаване на тези въпроси президентът е готов да се срещне с Путин и да ги обсъди. Русия обаче продължава да е препятствие пред мирния процес“, заяви Сибига.

В отговор на въпрос кой бави мирния план и какъв ще бъде статутът на този документ министърът обясни, че рамката от 20 точки в момента е двустранен документ, който предстои да бъде подписан от САЩ и Украйна.

„А с Русия - той ще бъде подписан от САЩ. Към момента това е структурата, която се обсъжда, но преговорите все още продължават. Това е процес. В същото време европейската страна ни подкрепя, тя присъства в мирния процес и в споразуменията за гаранции за сигурност“, отбеляза той.

Зеленски по-рано заяви, че Путин не иска да сложи край на войната, но армията и икономиката на Русия са много изтощени, припомня Укринформ.