Фицо: Словакия трябва да отхвърли поканата на Тръмп за членство в Съвета за мир

2312
Роберт Фицо КАДЪР: Фейсбук/Robert Fico

Словакия трябва да отхвърли поканата на американския президент Доналд Тръмп за присъединяване към Съвета за мир. Това заяви премиерът на страната Роберт Фицо.

По думите му съществуващите международни институции, като ООН, трябва да бъдат реформирани, а не премахнати. Правителството на Словакия ще разгледа въпроса с поканата за присъединяване към Съвета за мир на редовното си заседание утре, пише БНТ.

"Ние не сме привърженици на създаването на паралелни структури, за които не знаем напълно подробностите. Преди всичко искам да кажа, че правителството на Словашката република никога няма да похарчи никакви членски вноски за присъединяване към подобна институция. Ако има идея – за която все още знаем много малко – че трябва да се платят някакъв милиард евро или милиард долара, казвам предварително: не, това просто не е възможно", заяви Фицо.

