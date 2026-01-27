Испания наблюдава аварирал танкер, който се предполага, че е част от руския сенчест флот

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Испания днес заяви, че наблюдава ситуацията с петролен танкер, претърпял авария в Средиземно море, върху който са наложени международни санкции и се предполага, че принадлежи на сенчестия флот, чрез който Москва заобикаля западните санкции за износ на суров петрол, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Чериът Тайд“ – плаващ под мозамбикски флаг – в момента се движи със скорост 7 възела към Танжер Мед (в Мароко), след ремонт на двигателя“, каза пред АФП източник от испанското Министерство на транспорта.

Корабът, върху който са наложени европейски и британски санкции заради транспортиране на руски петрол, е бил в петролен терминал в Северозападна Русия на 30 декември, показват данните от сайта за проследяване на морския трафик Global Fishing Watch.

След това, според испанския източник, 195-метровият танкер „на 22 януари е претърпял проблем с двигателя, докато е пресичал Гибралтарския проток“.

Мароканските власти първоначално „поеха координацията“ на спасителната операция, преди теченията да отнесат плавателния съд в международни води „източно от Алборанско море“ между Испания и Северна Африка, на около „22 морски мили (60 км) от испанския бряг“. Това принуди испанските власти, отговорни за морската безопасност да се намесят, отбелязва АФП.

„Испания наблюдава ситуацията непрекъснато и ще продължи да го прави, докато корабът пристигне“ в Танжер, заяви представителят на испанското Министерство на отбраната и добави, че танкерът е „ескортиран“ от испански плавателен съд.

Той обаче не уточни дали корабът превозва руски петрол, който е обект на западни санкции.

Миналата седмица Франция задържа танкера „Гринч“, който е включен в списъка с корабите от руския сенчест флот – няколко месеца, след подобна операция срещу „Боракай“ през септември.