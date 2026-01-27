ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Скопие отговаря на Външно: Нe искаме да сме част о...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22174747 www.24chasa.bg

Тръмп: Протестиращи не бива да носят оръжие

2536
Доналд Тръмп Снимка: Ройтерс

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се въздържа да използва термина „убиец“, употребен от неговия съветник Стивън Милър относно мъжа, убит в събота в Минеаполис от федерални агенти, но все пак, заяви, че убитият не е трябвало да носи оръжие по време на протест, предаде Франс Прес, цитирана от БТА.

В отговор на репортерски въпрос дали убитият Алекс Прети се е държал като „убиец“ Тръмп, заяви: „Не“.

„Все пак обаче не бива да носите оръжия, не бива да идвате с оръжие, не бива да правите това, но това е един много печален инцидент“, добави той.

Тридесет и седем годишният медик Алекс Прети носеше пистолет, когато бе застрелян в събота – факт, който някои американски официални представители използваха, за да защитят действията на федералните агенти. Това обаче предизвика протести от страна на представители на лобито в САЩ, което подкрепя правото на притежание на оръжие.

Доналд Тръмп Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

"Академични оскари" №10 - вижте цялото видео от церемонията (Видео)