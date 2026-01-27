Български ТИР на милиметри от трагедията с феновете на ПАОК в Румъния

Цялата гръцка футболна общност е в шок и скръб след трагичния инцидент в Румъния, при който загинаха седем фенове на ПАОК, които са пътували от Гърция към Франция за предстоящия мач от Лига Европа между Лион и ПАОК, насрочен за този четвъртък.

Микробусът с десетима пътници се е сблъскал челно с камион близо до град Лугож (окръг Тимиш). Трима души са оцелели и са транспортирани до Университетската болница в Тимишоара. Един от тях е в по-добро състояние и вече комуникира с властите, като дава показания за случилото се. Двама други обаче са в по-сериозно състояние и се лекуват от тежки наранявания, като един е интубиран.

На милиметри от инцидента се е разминал български товарен камион PB5067HT, собственост на пловдивска фирма който се е движил непосредствено зад ударилия се камион.

Гръцкото правителство и посолството в Букурещ са в тясна координация с местните власти, за да осигурят всякаква възможна подкрепа на пострадалите и семействата на жертвите. Представители на клуба на ПАОК също пътуват към мястото на инцидента. Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис поднесе съболезнования на семействата, а клубът на Лион обяви, че ще почете паметта на жертвите по време на мача.

Въпреки че съболезнования пристигат от цял свят, включително от други клубове в Гърция, решение за отлагане на мачове все още не е взето. Очаква се мачът с Лион да започне с минута мълчание в памет на жертвите. Отборът ще отпътува за Франция утре сутрин, като се очаква играчите да носят черни ленти, а на стадиона в Лион да няма организирана фен зона за гостите в знак на траур.

В 20:30 ч. треньорът на ПАОК Разван Луческу и играчите на отбора излязоха пред стадион „Тумба" с цветя в ръце, за да почетат заедно със събралите се паметта на седемте души, загинали в Румъния. Футболистите и треньорският щаб положиха черни и бели рози пред импровизирания мемориал пред Врата 4 на стадиона, където феновете се събират от момента на научаване на трагичната вест.

От клуба заявиха, че „семейството на ПАОК е по-обединено от всякога в този мрачен час".