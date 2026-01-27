Скопие отговаря на Външно: Нe искаме да сме част от политическите процеси в България

Министерството на външните работи и външната търговия на Република Северна Македония изрази съжаление, че българското Министерство на външните работи „все повече се позиционира като рецензент на изявления на македонски политически представители, а не като партньор в съдържателен и европейски ориентиран диалог”.

„Същевременно ясно подчертаваме, че нямаме нито намерение, нито необходимост да бъдем част от вътрешнополитическите или изборните процеси в Република България, нито чрез коментари и интерпретации, нито чрез включване в дневните политически наративи. Призоваваме българските институции да се ръководят от принципите на добросъседството, взаимното уважение, предвидимостта и институционалната комуникация, принципи, които представляват и фундаментални европейски ценности и стандарти. Защото Европа се гради с доверие и резултати, а не с етикети и политически квалификации. Република Северна Македония остава готова за диалог, воден в духа на европейските ценности”, се казва в позицията, публикувана на сайта на Министерството на външните работи в Скопие.

Поводът за позицията е изразеното от Министерството на външните работи в София „дълбоко разочарование от продължаващия неконструктивен подход на официално Скопие и липсата на откритост в комуникацията с обществеността при изпълнение на поетите ангажименти по Европейския консенсус от 2022 година”.

Българската позиция, от своя страна, е реакция на интервю на министъра на външните работи на Северна Македония Тимчо Муцунски, който заяви, че България не е отговорила позитивно за „инициатива на по-големи и по-влиятелни държави членки на ЕС“ за организиране на среща между министрите на външните работи на България и Северна Македония.

„От началото на мандата на настоящото правителство на Република Северна Македония винаги сме били отворени за открит диалог по всички останали въпроси. За съжаление, министър Тимчо Муцунски демонстрира нежелание да се ангажира не само на думи, а и на практика с воденето на такъв откровен диалог. Последният пример за това е отклонената покана за негово посещение в София на 25 ноември 2025 г. за отбелязване на делото на св. Климент Охридски – значима историческа личност от общата за двете държави история", се казва в позицията на българското външно министерство.

От институцията припомнят, че Европейският консенсус от 2022 г. е приет с пълно единодушие от всички държави членки на ЕС, както и от самата Република Северна Македония и „диалогът е институционален между страната кандидат и ЕС”, както и че единствено и само от Скопие зависи изпълнението на всички разписани в консенсуса мерки, с цел напредък в процеса на европейска интеграция.