Американски граничен полицай стреля по човек в щата Аризона

Един човек е в критично състояние след стрелба, при която е участвал агент на Гранична полиция на САЩ в град Аривaка, щата Аризона, съобщиха местните власти във вторник.

При пристигането си на място екипите са открили пострадалия в ареста и в изключително тежко състояние, заяви говорител на противопожарната служба на район Санта Рита в изявление, цитирано от NewsNation. Спасителните екипи на пожарната и на спешната медицинска помощ са оказали незабавна медицинска помощ на място, след което пострадалият е бил транспортиран с медицински хеликоптер до регионален травматологичен център.

На сигнала са се отзовали и служители на шерифската служба на окръг Пима, които съобщиха, че работят съвместно с офиса на ФБР във Финикс–Тусон и с Митническата и гранична служба на САЩ (CBP), пише The Hill.

По информация на пожарната инцидентът все още се разследва, като на този етап не се съобщават допълнителни подробности за обстоятелствата около стрелбата.

Случаят идва само дни след друг инцидент, при който мъж от Минеаполис беше застрелян и убит след сблъсък с агенти на Граничната полиция. Това е вторият американски гражданин, загинал във връзка с федерални операции по прилагане на имиграционното законодателство в града.