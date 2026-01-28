"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Взривове отекват в Одеса, градът е атакуван с дронове от акваторията на Черно море, съобщават местните канали в "Телеграм".

Над 20 дрона се движат откъм морето към всички райони на града, предаде БТА.

Сирените бяха задействани в 23:25 часа.

Регионалните власти призовават жителите да се укрият в бомбоубежищата.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.