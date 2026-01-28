Тръмп: САЩ няма да помагат повече на Ирак, ако избере Малики за премиер

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че САЩ няма да помагат повече на Ирак, ако тази близкоизточна държава избере бившия иракски министър-председател Нури ал Малики за свой премиер, предаде Ройтерс.

"Последния път, когато Малики бе на власт, страната изпадна в бедност и пълен хаос. Това не трябва да се повтори отново", написа Тръмп в социалната си платформа "Трут Соушъл".

Алиансът на шиитските политически блокове, които имат мнозинство в иракския парламент, номинира бившия министър-председател Нури ал Малики за свой кандидат за поста, обяви той миналата седмица, посочи БТА.

Съгласно иракската система за подялба на властта постът на премиера се заема от шиит, председателят на парламента е сунит, а президентът, който има главно церемониална роля, е кюрд.