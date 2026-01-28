"TикТок" се съгласи да уреди дело за пристрастяване към социалните мрежи преди съдебен процес

Видеоплатформата "TикТок" се съгласи вчера да уреди дело за пристрастяване към социалните мрежи, съобщи един от адвокатите на ищеца, предаде Ройтерс.
Делото засяга 19-годишна жена от Калифорния, идентифицирана като К.Г.М., която твърди, че е станала зависима от социалните мрежи още в ранна възраст поради привличащия вниманието техен дизайн, сочат съдебните документи. Тя обвинява за своята депресия и мислите си за самоубийство приложенията, които е използвала, като се опитва да потърси отговорност от компаниите, които са ги разработили, посочи БТА.
К.Г.М. "постигна принципно споразумение за уреждане на случая си" с "TикТок", заяви един от нейните адвокати.
Съдебното дело на К.Г.М. е едно от трите планирани тестови дела, избрани от стотици свързани дела, в които социални платформи се обвиняват, че вредят на младежта.
Компанията не е отговорила още на искането на Ройтерс за повече подробности относно споразумението.
В съдебния процес на К.Г.М. са посочени четирима ответници: "ЮТюб", "Мета", "Снап" и "ТикТок". Платформата "Снап" стигна до споразумение с К.Г.М. на 20 януари.