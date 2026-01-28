Мъж напръска конгресмен в Минеаполис с течност от спринцовка (Видео)

Представителката на демократите в Конгреса Илхан Омар беше напръскана с неизвестна течност от спринцовка, съобщиха американски медии. Това се случи по време на среща с граждани в Минeаполис.

Всичко се случва, докато Омар говори пред жители на избирателния район по въпроси, свързани с напрежението в града след смъртта на американски гражданин при стрелба от федерални имиграционни агенти.

Мъжът се втурнал с викове към трибуната, от която Омар държала реч, и с помощта на спринцовка изпръскал неидентифицирана субстанция към нея, преди охраната да го повали на земята и да го арестува. Той вече е с повдигнати обвинения.

Омар не показала да е пострадала от течността, а след кратка пауза продължила речта си на събитието, въпреки съвет от служител по сигурността да я прекрати. Свидетели разказаха, че веществото имало силна, неприятна миризма, но не е потвърдено какво точно представлява.

В своята реч Омар призова за оттегляне на имиграционната служба ICE от града и оставката на министъра на вътрешната сигурност.

След инцидента тя заяви, че нейната работа няма да бъде спряна от подобни действия и благодари на поддръжниците си, подчертавайки, че остава „посветена на делата на Минесота въпреки всичко, което може да ѝ бъде причинено".

Нападението беше осъдено от градски и държавни политици, които подчертаха, че насилието и заплахите нямат място в политическия диалог.

Омар е родена в Сомалия, но семейството ѝ бяга от гражданската война, когато тя е на 8 години. Те прекарват 4 години в бежански лагер в Кения, след което получават убежище в САЩ.

Семейството се установява първо във Вирджиния, където тя учи английски, а после се премества в Минeаполис, Минесота, район с голяма сомалийска общност. Там Омар завършва гимназия и става американска гражданка на 17 години.

През 2016 г. Омар става първата сомалийска американка, избрана за щатски законодател в Минесота. През 2018 г. тя е избрана за Камарата на представителите на САЩ, представлявайки Минесота.

Омар често е обект на остри словесни атаки от страна на републиканци, включително от президента Доналд Тръмп, които се опитват да я свържат с разследвания за измами с обществени помощи, свързани със сомалийската общност в Минесота. Във вторник Тръмп заяви, че Министерството на правосъдието разследва личните ѝ финанси, като намекна, че тя незаконно е извлякла финансова облага от работата си в Конгреса.

Инцидентът допълнително изостря напрежението в Минeаполис, където продължават антиТръмп протести в отговор на засилените действия на федералните имиграционни служби. Двама жители на града — Алекс Прети и Рене Гуд — бяха убити от имиграционни служители, което предизвика вълна от обществено недоволство и протести срещу имиграционната политика на администрацията на президента, съобщава Нова телевизия.