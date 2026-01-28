Путин почете паметта на жертвите в блокадата на Ленинград

Той положи цветя пред една от братските могили, където е погребан брат му Виктор

Руският президент Владимир Путин посети вчера Пискарьовското мемориално гробище в Санкт Петербург, където го посрещна губернаторът на града Александър Беглов. В памет на жертвите на блокадата на Ленинград Путин положи венец пред паметника "Майка-Родина", съобщи ТАСС.

След като постави венец в подножието на паметника, президентът за миг наведе глава в знак на скръб за жителите и защитниците на града. След това в памет на всички, които станаха жертви на блокадата на непокорения от нацистите град, бе обявена минута мълчание, посочи БТА.

По пътя към паметника по 300-метровата алея от Вечния огън президентът по традиция положи цветя пред една от братските могили, където е погребан родният му брат Виктор, починал в блокирания Ленинград на ранна възраст през зимата на 1942 г.

Пискарьовското гробище се смята за най-голямото гробище от периода на Втората световна война. По време на блокадата то се е намирало в северните покрайнини на Ленинград и масовите погребения са се провеждали там през първата и най-сурова зима на блокадата. Тук са погребани около 420 хиляди жители на Ленинград, загинали от глад, студ, болести, бомбардировки и артилерийски обстрел, както и 70 хиляди войници, които са защитавали града.

През 1960 г. по проект на архитектите от Ленинград Александър Василиев и Евгений Левинсон тук е създаден мемориалът "Майка-Родина" и е запален Вечният огън, а през 2000 г. е създадена Алеята на паметта, посветена на защитниците на Ленинград и на онези, които са работили в обсадения град, поддържайки неговата жизнеспособност.

Тази година се отбелязва 82-та годишнина от пълното освобождаване на Ленинград от тогавашната фашистка блокада, продължила 872 дни и отнела живота на стотици хиляди жители на града. Историците все още не могат да посочат точния брой на жертвите - оценките варират от 500 хиляди до 1,5 милиона души. Блокадата продължава от 8 септември 1941 г. до 27 януари 1944 г., отбелязва ТАСС.