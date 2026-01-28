ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Саудитска Арабия няма да позволи въздушното ѝ пространство да се използва за военни действия срещу Иран

Мохамед бин Салман КАДЪР: Екс/@arcalojyan

Престолонаследникът и премиер на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман заяви пред иранския президент Масуд Пезешкиан, че Рияд няма да позволи въздушното пространство или територията на страната да се използват за военни действия срещу Техеран, съобщи вчера саудитската държавна новинарска агенция СПА.

В телефонен разговор с Пезешкиан саудитският престолонаследник потвърди подкрепата на Рияд за всички "усилия, които биха разрешили разногласията чрез диалог", за да се укрепи сигурността и стабилността в региона, информира официалната агенция на Саудитска Арабия.

По-рано иранските медии съобщиха, че Пезешкиан е казал на Мохамед бин Салман, че Иран приветства всеки процес "в рамките на международното право, предотвратяващ война", посочи БТА.

Заявеното от престолонаследника и премиер на Саудитска Арабия идва след изявление в същия дух на Обединените арабски емирства, че няма да позволят никакви военни действия срещу Иран, използващи тяхното въздушно пространство или териториалните им води.

Несигурността относно възможността за военни действия в Иран продължава, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп каза миналата седмица, че "армада" се насочва към страната, но се надява да не се наложи да я използва.

Предупрежденията на Тръмп към Техеран бяха отправени заради убийствата на демонстранти в антиправителствените протести или подновяването на ядрената програма, но оттогава демонстрациите в цялата страна затихнаха.

