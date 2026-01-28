ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Леонардо ди Каприо влезе в елитния клуб на актьори...

Времето София  / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22175523 www.24chasa.bg

Тръмп: Към Иран се приближава още една американска "армада"

2592
Доналд Тръмп Снимка: Дойче веле

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви снощи, че към Иран се приближава още една американска "армада" и изрази надежда, че Техеран ще сключи споразумение с Вашингтон, предаде Ройтерс.

"В момента към Иран се приближава още една прекрасна армада", каза Тръмп в реч по време на среща с американски избиратели в едно от предградията на Де Мойнс в щата Айова, посочи БТА.

"Надявам се да сключат споразумение", добави президентът на САЩ.

Не е ясно дали Тръмп има предвид американския самолетоносач "Ейбрахам Линкълн" и придружаващите го военни кораби, които пристигнаха в Близкия изток в понеделник, или говори за друга ударна група американски бойни кораби, отбелязва в. "Таймс ъв Израел".

Казаното от Тръмп идва на фона на засилената военна активност на САЩ в региона. Тръмп заяви по-рано, че ситуацията с Иран е "в процес на промяна", като отбеляза, че е изпратил "голяма армада" в района, но вярва, че Техеран искрено желае да преговаря и добави, че дипломацията остава на масата за преговори, отбелязва ДПА.

"Те искат да сключат сделка. Зная го. Обаждаха се многократно. Искат да говорят", каза Тръмп пред "Аксиос".

Доналд Тръмп Снимка: Дойче веле

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

"Академични оскари" №10 - вижте цялото видео от церемонията (Видео)