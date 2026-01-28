Демократи и републиканци призовават министърката на вътрешната сигурност на САЩ Кристи Ноум да бъде уволнена

Лидерите на Демократическата партия в Камарата на представителите в Конгреса на САЩ заявиха вчера, че ако министърката на вътрешната сигурност Кристи Ноум не бъде уволнена "незабавно", те ще започнат официална процедура по отстраняването ѝ от длъжност, предаде Ройтерс.
"Насилието, което Министерството на вътрешната сигурност отприщи срещу американския народ, трябва да спре незабавно. Кристи Ноум трябва да бъде уволнена незабавно, в противен случай ще започнем процедура по отстраняването ѝ в Камарата на представителите", каза лидерът на малцинството на демократите в Камарата на представителите Хаким Джефрис от Ню Йорк в съвместно изявление с най-близките си сътрудници.
Сенаторът републиканец Том Тилис също каза вчера, че министърката на вътрешната сигурност Кристи Ноум "трябва да бъде уволнена" след двата смъртоносни инцидента с участието на федерални агенти по време на операции на Имиграционната и митническа служба на САЩ в щата Минесота, посочи БТА.
"Това, което тя направи в Минесота, трябва да я дисквалифицира. Тя трябва да бъде уволнена", заяви Тилис пред журналисти, цитиран от Ройтерс.