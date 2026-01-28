ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Демократи и републиканци призовават министърката на вътрешната сигурност на САЩ Кристи Ноум да бъде уволнена

Лидерите на Демократическата партия в Камарата на представителите в Конгреса на САЩ заявиха вчера, че ако министърката на вътрешната сигурност Кристи Ноум не бъде уволнена "незабавно", те ще започнат официална процедура по отстраняването ѝ от длъжност, предаде Ройтерс.

"Насилието, което Министерството на вътрешната сигурност отприщи срещу американския народ, трябва да спре незабавно. Кристи Ноум трябва да бъде уволнена незабавно, в противен случай ще започнем процедура по отстраняването ѝ в Камарата на представителите", каза лидерът на малцинството на демократите в Камарата на представителите Хаким Джефрис от Ню Йорк в съвместно изявление с най-близките си сътрудници.

Сенаторът републиканец Том Тилис също каза вчера, че министърката на вътрешната сигурност Кристи Ноум "трябва да бъде уволнена" след двата смъртоносни инцидента с участието на федерални агенти по време на операции на Имиграционната и митническа служба на САЩ в щата Минесота, посочи БТА.

"Това, което тя направи в Минесота, трябва да я дисквалифицира. Тя трябва да бъде уволнена", заяви Тилис пред журналисти, цитиран от Ройтерс.

