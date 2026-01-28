ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Леонардо ди Каприо влезе в елитния клуб на актьори...

Хиляди излязоха на протест по улиците на Белград, искат оставката на Вучич (Снимки)

Снимка: Ройтерс

Под лозунга „Знанието е сила" хиляди хора се събраха тази вечер в Белград пред Ректората на Белградския университет по призив на студентите, участващи в блокадата на факултети и издигащи искане за свикване на предсрочни парламентарни избори. Те носеха сръбски знамена и скандираха срещу правителството на президента Александър Вучич.

Това е поредната вълна от демонстрации срещу сръбското правителство. Водените от студенти протести настояват за реформи и нови избори. Протестната вълна обхвана Сърбия преди повече от година след смъртта на 16 души при срутването на покрива на железопътна гара в Нови Сад през ноември 2024 г. Протестиращите смятат, че инцидентът се дължи на корупция, съобщава БНТ.

Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс

