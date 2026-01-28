ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Политиците в Нидерландия са постигнали споразумение за коалиционно правителство на малцинството

Амстердам, Нидерландия. Снимка: 24 часа

Лидерите на политическите партии в Нидерландия са постигнали споразумение да сформират необичайно коалиционно правителство на малцинството, предаде нидерландската телевизия Ен О Ес (NOS) снощи, позовавайки се на представители на партиите, съобщи Ройтерс.

Центристката проевропейска партия Демократи 66 (Д66), която спечели изборите през октомври миналата година, ще се обедини в коалиция с консервативните християндемократи от партията Християндемократически призив (ХП) и дясната Народна партия за свобода и демокрация (НПСД), посочи БТА.

Коалицията ще разполага само с около 66 депутатски места в 150-местната долна камара на парламента.

