Унгария стартира петиция срещу помощта за Украйна

Унгария стартира тази седмица "национална петиция" срещу подкрепата на ЕС за Украйна, съобщи вчера член на националистическото правителство на Виктор Орбан, предаде Франс прес. Агенцията отбелязва, че това става в момент, когато Унгария се готви за избори през април.

Това е най-новата от поредица инициативи, която цели да легитимира политиката на Орбан, останал близък партньор на руския президент Владимир Путин въпреки санкциите на ЕС заради войната на Москва срещу Украйна, посочи БТА.

Писма с петицията ще бъдат изпратени на унгарските граждани, обясни държавният секретар Янош Наги пред обществената телевизия HirTV. Очаква се да има и кампания с плакати, както и съобщения по телевизията и в интернет.

Петицията дава възможност на унгарците да изразят несъгласието си с "продължаването на финансирането на руско-украинската война", както и "финансирането на украинската държава за следващите 10 години" и "повишаването на цените на енергията в резултат на войната".

Унгарците могат да посочат дали се противопоставят на една, две или три от посочените фрази. Те трябва да изпратят отговора си до 23 март, три седмици преди изборите.